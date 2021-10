Massimo Recalcati e il rapporto sessuale che non c’è (Di martedì 12 ottobre 2021) Arriva in libreria, edito da Raffaello Cortina, l’ultima fatica di Massimo Recalcati: “Esiste il rapporto sessuale? Desiderio, amore e godimento”. A quarant’anni dalla scomparsa di Lacan, è l’ennesimo tributo che il più noto psicoanalista italiano rivolge a uno dei più importanti psicoanalisti della storia di una disciplina che declina senza mai cadere, che discende senza mai affondare, che viene tenuta in vita da un bisogno, da una necessità di comprendere e di comprendersi. Per dare sostanza, e una qualche risposta, a questa necessità, occorrono due persone che si scrutino, si parlino, si raccontino anche senza raccontarsi, stando in silenzio, magari per più di una seduta. E il sesso può essere il motore acceso o spento di ogni singola avventura umana. Quando, due anni fa, chiesi a Massimo il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Arriva in libreria, edito da Raffaello Cortina, l’ultima fatica di: “Esiste il? Desiderio, amore e godimento”. A quarant’anni dalla scomparsa di Lacan, è l’ennesimo tributo che il più noto psicoanalista italiano rivolge a uno dei più importanti psicoanalisti della storia di una disciplina che declina senza mai cadere, che discende senza mai affondare, che viene tenuta in vita da un bisogno, da una necessità di comprendere e di comprendersi. Per dare sostanza, e una qualche risposta, a questa necessità, occorrono due persone che si scrutino, si parlino, si raccontino anche senza raccontarsi, stando in silenzio, magari per più di una seduta. E il sesso può essere il motore acceso o spento di ogni singola avventura umana. Quando, due anni fa, chiesi ail ...

