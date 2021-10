LIVE – Berrettini-Fritz 4-6 2-5, Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 12 ottobre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il romano torna in campo dopo l’esordio vinto in due parziali contro il cileno Tabilo. Non sarà un incontro semplice quello che mette in palio la contesa contro Jannik Sinner agli ottavi di finale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di martedì 12 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Berrettini-Fritz 4-6 2-5 SECONDO SET – Fritz a due punti dal match. 0-30 SECONDO SET – Alla quinta opportunità Fritz riesce a ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ile latestuale della sfida tra Matteoe Taylor, valevole per il terzo turno deldi. Il romano torna in campo dopo l’esordio vinto in due parziali contro il cileno Tabilo. Non sarà un incontro semplice quello che mette in palio la contesa contro Jannik Sinner agli ottavi di finale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di martedì 12 ottobre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA4-6 2-5 SECONDO SET –a due punti dal match. 0-30 SECONDO SET – Alla quinta opportunitàriesce a ...

