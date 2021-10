L’indagine sulle gocce che fanno cambiare il colore degli occhi su TikTok (Di martedì 12 ottobre 2021) Su TikTok si sta diffondendo una pubblicità che permetterebbe di cambiare il colore degli occhi con delle gocce. Secondo questo fantomatico prodotto, se i tuoi occhi sono neri o marroni, con queste gocce miracolose potrebbero diventare verdi o azzurri. Qualcosa però non torna all’associazione Federconsumatori di Parma, che ha voluto indagare sulla pubblicità. LEGGI ANCHE > Marine Le Pen cerca i voti dei più giovani su TikTok (e con la musica dei Maneskin) TikTok e le gocce per cambiare colore degli occhi Secondo quanto riportato in un articolo di Repubblica, queste gocce cambia-colore vengono ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Susi sta diffondendo una pubblicità che permetterebbe diilcon delle. Secondo questo fantomatico prodotto, se i tuoisono neri o marroni, con questemiracolose potrebbero diventare verdi o azzurri. Qualcosa però non torna all’associazione Federconsumatori di Parma, che ha voluto indagare sulla pubblicità. LEGGI ANCHE > Marine Le Pen cerca i voti dei più giovani su(e con la musica dei Maneskin)e leperSecondo quanto riportato in un articolo di Repubblica, questecambia-vengono ...

Advertising

Mov5Stelle : Il vero rischio è far finta di niente. Di minimizzare, di riderci su. L’indagine di Fanpage sulle simpatie fasciste… - CostanzaBattis1 : Eh, sì. Non si può solo pensare che in Italia sia lo stesso schifo.Purtroppo i sondaggi condizionano pesantemente l… - ChristianGerde2 : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia #11ottobre online l’Indagine sulle aspettative di #inflazione e #crescita condotta tra agosto-settembre 20… - CCIAARIVLIG : RT @bancaditalia: #esceoggi #11ottobre l’Indagine #Bankitalia sulle aspettative di #inflazione e #crescita relativa al 3° trimestre 2021: u… - Patronato_Inca : Come si lavora nell'industria e nei servizi: L'ultimo numero della rivista online di Inca Cgil pubblica un report a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indagine sulle Caporalato, parte la prima indagine sulle condizioni abitative dei migranti - Nuoveradici.world Nuove Radici World