Lazio | c’è ottimismo di recuperare Immobile contro l’Inter

La Lazio spera di poter avere Ciro Immobile nella sfida di sabato contro l'Inter. Le condizioni dell'attaccante migliorano di giorno in giorno e aumentano le possibilità di vederlo contro i nerazzurri al rientro dalla sosta dal campionato. A riportarlo è la Gazzetta che spiega che il centravanti biancoceleste è guarito dalla lesione a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, che gli ha costretto a saltare gli impegni della Nazionale e oggi aumenterà i carichi di lavoro per essere al top per la sfida ai nerazzurri.

