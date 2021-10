La truffa del messaggio in segreteria dal numero che inizia con «899» (Di martedì 12 ottobre 2021) Quante volte vi sarà capitato di ricevere un messaggio o una chiamata da un numero che non avevate in rubrica? Incidenti d’auto nei quali si è coinvolti senza saperlo (semplicemente perché mai verificatisi), link per attivare promozioni premio, inviti ad ascoltare dei messaggi in segreteria telefonica. Quest’ultimo esempio è quello della truffa di cui stiamo per parlarvi: un SMS che invita a chiamare un numero che inizia con 899 per ascoltare il proprio messaggio. LEGGI ANCHE > Mara Venier denuncia la truffa online che coinvolge lei, Damiano e Monica Bellucci Non ascoltare nessun messaggio al 899, è una truffa Se in questi ultimi giorni, ma anche in passato e in futuro, hai ricevuto o riceverai un ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Quante volte vi sarà capitato di ricevere uno una chiamata da unche non avevate in rubrica? Incidenti d’auto nei quali si è coinvolti senza saperlo (semplicemente perché mai verificatisi), link per attivare promozioni premio, inviti ad ascoltare dei messaggi intelefonica. Quest’ultimo esempio è quello delladi cui stiamo per parlarvi: un SMS che invita a chiamare unchecon 899 per ascoltare il proprio. LEGGI ANCHE > Mara Venier denuncia laonline che coinvolge lei, Damiano e Monica Bellucci Non ascoltare nessunal 899, è unaSe in questi ultimi giorni, ma anche in passato e in futuro, hai ricevuto o riceverai un ...

