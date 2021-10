Italia’s Got Talent, devastante lutto nel programma (Di martedì 12 ottobre 2021) Italia's Got Talent, devastante lutto nel programma. Napoli piange la scomparsa di Mr Anthony, al secolo Antonio Valenti, la "Calcolatrice umana" la cui abilità coi numeri lo rese celebre a tal punto da partecipare al programma Italia's Got Talent. #FOTO A FINE ARTICOLO Aveva contratto il Coronavirus che in una settimana lo ha ucciso: fatale l'aver contratto la malattia nella sua forma più violenta e letale, che non gli ha lasciato scampo. A darne notizia è stata la pagina fan di Mr Anthony su Facebook, che ha raccolto anche il cordoglio generale per la scomparsa di Valenti. Volto amico e storico di piazza Dante, nel cuore di Napoli, era apprezzatissimo per la sua memoria perfetta e per la sua capacità innaturale di eseguire anche calcoli elevati in pochissimi secondi, che gli ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 ottobre 2021) Italia's Gotnel. Napoli piange la scomparsa di Mr Anthony, al secolo Antonio Valenti, la "Calcolatrice umana" la cui abilità coi numeri lo rese celebre a tal punto da partecipare alItalia's Got. #FOTO A FINE ARTICOLO Aveva contratto il Coronavirus che in una settimana lo ha ucciso: fatale l'aver contratto la malattia nella sua forma più violenta e letale, che non gli ha lasciato scampo. A darne notizia è stata la pagina fan di Mr Anthony su Facebook, che ha raccolto anche il cordoglio generale per la scomparsa di Valenti. Volto amico e storico di piazza Dante, nel cuore di Napoli, era apprezzatissimo per la sua memoria perfetta e per la sua capacità innaturale di eseguire anche calcoli elevati in pochissimi secondi, che gli ...

