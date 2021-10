Inter, ad Appiano Gentile tornano i Nazionali: domani tocca a Dzeko. Sensi si avvicina al rientro (Di martedì 12 ottobre 2021) Appiano Gentile si va via via ripopolando con il rientro dei Nazionali Torna ad affolarsi il Suning Training Centre di Appiano Gentile con il rientro dei primi Nazionali. Dopo gli azzurri, oggi rientreranno in 6, mentre Dzeko è atteso nella giornata di domani: gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani. Nel frattempo buone notizie da Sensi che si è allenato in parte con il gruppo. “La buona notizia è il ritorno parziale in gruppo di Sensi. Significa che il centrocampista è sulla via del recupero dopo la distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Difficile che possa essere a disposizione già con la Lazio. Ma per gli impegni successivi, Inzaghi potrebbe contare ... Leggi su intermagazine (Di martedì 12 ottobre 2021)si va via via ripopolando con ildeiTorna ad affolarsi il Suning Training Centre dicon ildei primi. Dopo gli azzurri, oggi rientreranno in 6, mentreè atteso nella giornata di: gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani. Nel frattempo buone notizie dache si è allenato in parte con il gruppo. “La buona notizia è il ritorno parziale in gruppo di. Significa che il centrocampista è sulla via del recupero dopo la distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Difficile che possa essere a disposizione già con la Lazio. Ma per gli impegni successivi, Inzaghi potrebbe contare ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri al lavoro ad Appiano ?? Le foto di oggi ?? - OdeonZ__ : Inter: Inzaghi riabbraccia gli azzurri, oggi gli europei tranne Dzeko. Da venerdì i sudamericani… - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: Verso #LazioInter, #Sensi torna in gruppo. Ad Appiano si rivede #Barella - BandieraInter : Verso #LazioInter, #Sensi torna in gruppo. Ad Appiano si rivede #Barella - mr_kubra : RT @SimoneTogna: #Inter, qui Appiano, #Sensi parzialmente in gruppo, punta la #Lazio. -