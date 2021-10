(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Il tribunale di Roma haDavidea une diecicon le accuse di lesioni personaligravi e omissione di soccorso. Il procedimento è relativo a un incidente avvenuto il 16 settembre del 2016 nel quartiere romano della Balduina. Perjunior,del cantante, è stato disposta anche la revoca della patente. Assieme a lui è statoa noveanche l'altro imputato Simone Spadano. Il pm, lo scorso maggio, aveva sollecitato peruna condanna a 2 anni e 8e a 2 anni per Spadano che si trovava in auto con lui, accusato di favoreggiamento perché avrebbe dichiarato il falso dicendo di esserci stato al volante e di aver ...

Advertising

sulsitodisimone : Incidenti stradali, condannato a un anno e 10 mesi il figlio di Vasco Rossi - djaniceto : RT @Agenzia_Italia: Incidenti stradali, condannato a un anno e 10 mesi il figlio di Vasco Rossi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Incidenti stradali, condannato a un anno e 10 mesi il figlio di Vasco Rossi - Agenzia_Italia : Incidenti stradali, condannato a un anno e 10 mesi il figlio di Vasco Rossi - Ansa_Fvg : Incidenti stradali: frontale, muore donna, un ferito grave. Nella tarda serata di ieri a Morsano nel Pordenonese… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali

AGI - Il tribunale di Roma ha condannato Davide Rossi a un anno e dieci mesi con le accuse di lesioni personaligravi e omissione di soccorso. Il procedimento è relativo a un incidente avvenuto il 16 settembre del 2016 nel quartiere romano della Balduina. Per Rossi junior, figlio del cantante Vasco, è ...... la prima ipotesi fu quella di fare una normale autopsia, come quella che si fa nei casi di omicidio o per gli. SCIENZIATI IN GARA Solo un po' alla volta si capì chi ci si trovava ...Ne serviranno altrettante - di giornate e partite - per tirare un primo bilancio Sa che c'è tanta strada da fare, con una squadra giovane, soprattutto a livello di mentalità. Un po' pompiere, un po' ...Condanna ad un anno e dieci mesi è la decisione dei giudici per il figlio di Vasco Rossi Davide, ritenuto responsabile di lesioni personali stradali ...