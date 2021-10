Incendio a Civitavecchia | fiamme alla “Conad Il Mare” di San Gordiano

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 ottobre 2021)– I Vigili del fuoco disono intervenuti in zona Sanper unavvenuto all’attività commercialeil. Gli uomini della Bonifazi si sono messi all’opera per arginare lee mettere in sicurezza l’area. Giunti sul posto con la 17A e l’ausilio dell’autoscala hanno immediatamente iniziato l’opera di spegnimento. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la volante della polizia. L’sembrerebbe aver avuto origine da un banco dei freschi (probabilmente formaggi). Comunque i pompieri hanno immediatamente estinto leed impedito alle stesse di propagarsi al resto del supermercato. Tuttavia c’è voluto del tempo per evacuare fumi e gas prodotti d...