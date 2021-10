In hotel a un euro in cambio della privacy: “Telecamere per essere in diretta social ma da noi niente autori. Aperti i casting” (Di martedì 12 ottobre 2021) L’offerta è intrigante, quasi non ci si crede. Cinque giorni di vacanza in un hotel di Rimini a 1 euro. Unica contropartita del maxi sconto, accettare di essere ripresi e mandati in diretta streaming per buona parte della giornata. La video chiamata arriva improvvisa su Whatsapp. “Buongiorno, ho ricevuto la sua candidatura per Stupido hotel Live Show!”. Il candidato si trova spiazzato, senza trucco e parrucco, magari mentre è a fare la spesa o in pausa pranzo. Fabio Siva, titolare dello Stupido hotel di Miramare a Rimini, ha già ricevuto 300 richieste in un paio di giorni, ma si stima che entro aprile ne arrivino almeno 10 mila. Stupido hotel Live Show è la vacanza per coppie (o single) di cinque giorni a 1 euro nella sua struttura a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) L’offerta è intrigante, quasi non ci si crede. Cinque giorni di vacanza in undi Rimini a 1. Unica contropartita del maxi sconto, accettare diripresi e mandati instreaming per buona partegiornata. La video chiamata arriva improvvisa su Whatsapp. “Buongiorno, ho ricevuto la sua candidatura per StupidoLive Show!”. Il candidato si trova spiazzato, senza trucco e parrucco, magari mentre è a fare la spesa o in pausa pranzo. Fabio Siva, titolare dello Stupidodi Miramare a Rimini, ha già ricevuto 300 richieste in un paio di giorni, ma si stima che entro aprile ne arrivino almeno 10 mila. StupidoLive Show è la vacanza per coppie (o single) di cinque giorni a 1nella sua struttura a ...

