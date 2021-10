I talebani possono mettere le mani su armi nucleari? (Di martedì 12 ottobre 2021) Le vicende afghane hanno scritto di recente pagine drammatiche nella storia del suo popolo. Ma l’insediamento talebano, in realtà, riserva risvolti ben più che preoccupanti per tutta la comunità internazionale. L’allarme per le armi nucleari dei talebani Il grido d’allarme arriva da John Bolton, ex consigliere della National Security Agency e già ambasciatore Usa dell’ala InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 12 ottobre 2021) Le vicende afghane hanno scritto di recente pagine drammatiche nella storia del suo popolo. Ma l’insediamento talebano, in realtà, riserva risvolti ben più che preoccupanti per tutta la comunità internazionale. L’allarme per ledeiIl grido d’allarme arriva da John Bolton, ex consigliere della National Security Agency e già ambasciatore Usa dell’ala InsideOver.

Advertising

patty65g : RT @GiovanniFanfoni: Oggi sono 22 giorni che le studentesse delle Superiori non possono andare a scuola in Afghanistan a causa del divieto… - skadush_lol : RT @trash_italiano: Pur di scappare dall’Afghanistan, ormai occupata dai talebani, le persone si aggrappano letteralmente all’aereo. In alt… - GiovanniFanfoni : Oggi sono 22 giorni che le studentesse delle Superiori non possono andare a scuola in Afghanistan a causa del divie… - 62Annamacaluso : RT @DaniaFalzolgher: Non lasciamo cadere l'oscurità sull'#Afghanistan, denunciare le mosse e i provvedimenti dei #Talebani senza il sopravv… - falsitaumana : #talebani cavallette, avvoltoi che spolpano i cadaveri! loro i giustizieri, gli altri tutti peccatori malgrado il v… -