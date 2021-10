Green pass obbligatorio, nodo controlli sul lavoro (Di martedì 12 ottobre 2021) Conto alla rovescia in vista di venerdì, quando entrerà in vigore l'obbligo del certificato verde al lavoro. Resta la preoccupazione per il nodo controlli e l'emergenza dei tanti non ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) Conto alla rovescia in vista di venerdì, quando entrerà in vigore l'obbligo del certificato verde al. Resta la preoccupazione per ile l'emergenza dei tanti non ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - CauSerafina : @Luca__Pagani FI ha avuto un comportamento indecente in tutta questa faccenda, da Taiani a Gasparri, i piu’ accanit… - LB19712 : RT @LaVeritaWeb: Non si può nascondere dietro «quattro facinorosi» (a proposito: Lamorgese dov'era sabato?) il problema dell'esclusione dal… -