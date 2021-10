Grande Fratello VIP 6 | Sophie Codegoni smaschera Soleil Sorge | copioni a cena da Fabrizio Corona?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 12 ottobre 2021)è al cento di una nuova, l’ennesima, polemica che riguarda il suo modo di vivere all’interno della casa. La ragazza era già stata coinvolta da una pesante accusa di linguaggio razzista (uno “scimmia” urlato addosso a due concorrenti afroamericani, giustificato da un presunto politicamente corretto da Signorini) senza dimenticare la tutela sfacciata che un mese pieno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe le stanno dando per scampare ad ogni televoto eliminatorio. Ma se dietro a tutto ciò ci fosse un piano per costruito? Non sappiamo se le due opinioniste fanno parte di questo disegno misterioso. Quel che è certo è che sualeggia una nuova accusa: quella di essersi costruita a tavolino un percorso all’interno del reality show di Canale Cinque che le avrebbe permesso una lunga permanenza all’interno ...