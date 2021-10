G20 Commercio | Di Maio | Rafforzare multilateralismo commerciale con Wto

Advertising

ItalyMFA : Min @luigidimaio: “Il @LeagueG20 rappresenta una tappa di un percorso più ampio iniziato dalla Presidenza ???? del… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio accoglie i Capi Delegazione Commercio al Museo Correale di Terranova, in occasione del… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio apre la prima sessione di lavoro della riunione @g20org commercio estero #G20 #G20Italy ??… - TelevideoRai101 : G20 Commercio,Di Maio: costruire meglio - GabriellaGaro14 : RT @ItalyMFA: Il Ministro @luigidimaio apre la prima sessione di lavoro della riunione @g20org commercio estero #G20 #G20Italy ??Segui l'in… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Commercio

Sorrento, 12 ott 09:12 - La direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del, Ngozi Okonjo - Iweala, ha avuto colloqui con il ministro del...Sorrento, 12 ott 09:05 - Prende il via oggi, 12 ottobre, a Sorrento la riunione dei ministri responsabili per ilinternazionale del. La riunione, presieduta...Dopo la pandemia, "l'impegno a 'costruire meglio' per una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente va di pari passo con la necessità di rafforzare il sistema commerciale multilaterale con l'Organiz ...Hanno partecipato alla riunione ministeriale del G20 per il commercio e gli investimenti e hanno anche tenuto discussioni bilaterali a margine dell’evento. Mary Ng ha twittato di aver discusso di ...