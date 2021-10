Ferrari | informativa sullo share buy-back

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di avere acquistato sul MTA, nell’ambito della quinta tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 4 ottobre 2021, dal 5 all’8 ottobre 2021, un totale di 37.010 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 179,4356 euro, per un controvalore pari a 6.640.913,25 euro. Dall’annuncio della quinta tranche del programma di acquisto di azioni proprie del 4 ottobre 2021 fino all’8 ottobre 2021 il corrispettivo totale investito è stato: • 6.640.913,25 euro per n. 37.010 azioni ordinarie acquistate sul MTA All’8 ottobre 2021deteneva pertanto 9.809.913 azioni proprie ordinarie pari al 3,81% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società. Dall’1 gennaio 2019 ...