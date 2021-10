Enti locali, a causa della pandemia “buco” da 22,8 miliardi (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Comitato delle Regioni Ue ha stimato che la pandemia ha generato nelle casse degli Enti locali italiani un “buco” da 22,8 miliardi. Nella settimana dedicata agli Enti locali europei, il Comitato ha presentato i numeri del suo ultimo barometro individuando un’impronta “pesante” dell’emergenza sanitaria sui conti delle amministrazioni locali: “strette tra le maggiori spese da sostenere per far fronte all’emergenza e le mancate entrate dovute alla crisi, la perdita registrata è in termini assoluta la più alta d’Europa dopo la Germania, dove Laender e città hanno segnato un rosso di quasi 112 miliardi”. A livello europeo, il cosiddetto “effetto forbice” per gli Enti locali vale 180 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Comitato delle Regioni Ue ha stimato che laha generato nelle casse degliitaliani un “” da 22,8. Nella settimana dedicata aglieuropei, il Comitato ha presentato i numeri del suo ultimo barometro individuando un’impronta “pesante” dell’emergenza sanitaria sui conti delle amministrazioni: “strette tra le maggiori spese da sostenere per far fronte all’emergenza e le mancate entrate dovute alla crisi, la perdita registrata è in termini assoluta la più alta d’Europa dopo la Germania, dove Laender e città hanno segnato un rosso di quasi 112”. A livello europeo, il cosiddetto “effetto forbice” per glivale 180 ...

