Elisabetta Canalis in blu | elegante e pazzesca | risaltano le forme

(Di martedì 12 ottobre 2021)ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale con un vestito in blu. Le suesono sempre ben in evidenza,attualmente è impegnata nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) terzo Tapiro d'oro per l'ex velina. Il motivo? L'incredibile somiglianza con il cantante Fedez, documentata proprio dal tg satirico nella rubrica "Fatti e Rifatti" del 7 ottobre (vedi servizio). "In effetti c'è una ...Le altre puntate sono condotte da Elodie , Federica Pellegrini , Paola Egonu , Francesca Fagnani , Madame , Elena Santarelli ,, Ornella Vanoni e Michela Giraud . Rocío Muñoz ...Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale con un vestito in blu. Le sue forme sono sempre ben in evidenza, pazzesca!IL TAPIRO. Elisabetta Canalis, il tapiro d'oro per la somiglianza con Fedez Valerio Staffelli consegna il terzo Tapiro d'oro all'attrice e modella ...