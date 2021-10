“È successo mezz’ora prima”. Dora Lagreca, cosa emerge sulla 30enne morta cadendo dal balcone (Di martedì 12 ottobre 2021) È indagato per istigazione al suicidio il fidanzato di Dora Lagreca, la giovane di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana (Salerno), morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduta da un balcone al quarto piano. Antonio Capasso ha raccontato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. È stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, si parla del caso. Sono state raccolte diverse testimonianze delle amiche di Dora Lagreca: la ragazza lavorava come assistente scolastica si sarebbe buttata dal balcone della palazzina di Potenza dopo un brutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) È indagato per istigazione al suicidio il fidanzato di, la giovane di 30 anni originaria di MontesanoMarcellana (Salerno),a Potenza nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduta da unal quarto piano. Antonio Capasso ha raccontato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. È stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, si parla del caso. Sono state raccolte diverse testimonianze delle amiche di: la ragazza lavorava come assistente scolastica si sarebbe buttata daldella palazzina di Potenza dopo un brutto ...

