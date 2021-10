Dagli svincolati Iago Falque e Perotti all’idea Kulusevski: chi può servire all’Atalanta? (Di martedì 12 ottobre 2021) Mercato? Dalle parole ai fatti la strada è sempre abbastanza lunga, se un giocatore è chiacchierato si scatena la caccia e diventa quasi impossibile ingaggiarlo, soprattutto se nella concorrenza si inseriscono poi club della Premier inglese, che hanno ben altro potere d’acquisto. Chiaro che per il mercato ufficiale occorre attendere gennaio e l’Atalanta, parola di Luca Percassi, si è detta disponibile a intervenire per migliorare la propria rosa. Nell’immediato cosa si può fare invece, tenendo conto della lunga serie di infortuni? Se l’occhio si butta sugli svincolati, obiettivamente sembra difficile individuare e trovare il vero affare, anche se (tra l’altro) qualche nome che spicca è quello di giocatori che ha già avuto Gasperini. In particolare, il più giovane è Iago Falque, 31 anni, periodo migliore sette anni fa nel Genoa di Gasp, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Mercato? Dalle parole ai fatti la strada è sempre abbastanza lunga, se un giocatore è chiacchierato si scatena la caccia e diventa quasi impossibile ingaggiarlo, soprattutto se nella concorrenza si inseriscono poi club della Premier inglese, che hanno ben altro potere d’acquisto. Chiaro che per il mercato ufficiale occorre attendere gennaio e l’Atalanta, parola di Luca Percassi, si è detta disponibile a intervenire per migliorare la propria rosa. Nell’immediato cosa si può fare invece, tenendo conto della lunga serie di infortuni? Se l’occhio si butta sugli, obiettivamente sembra difficile individuare e trovare il vero affare, anche se (tra l’altro) qualche nome che spicca è quello di giocatori che ha già avuto Gasperini. In particolare, il più giovane è, 31 anni, periodo migliore sette anni fa nel Genoa di Gasp, ...

Advertising

NotiziarioC : Fanfulla, il rinforzo arriva dagli svincolati della Serie C - FiorentinaUno : QUI VENEZIA, I prossimi avversari di ACF pescano dagli svincolati: tra oggi e domani l'ufficialità di Sergio Romero - gabri1903 : @ScuolaPossibile @SpettinatiPisa @PossibileIt @ptpossibile @ComitatoPiero @ModenaPossibile @EulaliaGrillo… - okcalciomercato : Venezia, colpo per la porta: preso dagli svincolati Romero - TommySogni : ????#Spezia non convinto di #Zoet, arriva dagli svincolati #Mirante. Da valutare ora la posizione di #Provedel che po… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli svincolati Genoa, emergenza difesa: svincolati Musacchio ed Ariaudo interessano al Grifone Tante le voci di mercato riguardanti il Genoa che guarda agli svincolati per curare il mal di difesa in seguito ai numerosi infortuni. Intanto la dirigenza ...Vasquez tornerà solo venerdì dagli impegni ...

Calciomercato, Aurier ufficiale al Villarreal ... il terzino era ancora nella lista svincolati Serge Aurier è ufficialmente un nuovo giocatore del Villarreal. Il terzino ivoriano è stato preso dagli spagnoli, avversari dell'Atalanta in Champions ...

Dagli svincolati Iago Falque e Perotti all’idea Kulusevski: chi può servire all’Atalanta? BergamoNews.it Genoa, dopo infortunio Maksimovic caccia a difensore svincolato Il Genoa ha l'infermeria piena e mister Ballardini si trova con la difesa a pezzi dopo l'infortunio di Maksimovic: “Il Genoa CFC comunica che il calciatore Nikola Maksimovic è ...

TMW - Non solo Spezia. Forte inserimento del Venezia per Sergio Romero Forte inserimento del Venezia per Sergio Romero. vedi letture. Proseguono i movimenti in Serie A per quel che riguarda il mercato dei portieri svincolati. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato ...

Tante le voci di mercato riguardanti il Genoa che guarda agliper curare il mal di difesa in seguito ai numerosi infortuni. Intanto la dirigenza ...Vasquez tornerà solo venerdìimpegni ...... il terzino era ancora nella listaSerge Aurier è ufficialmente un nuovo giocatore del Villarreal. Il terzino ivoriano è stato presospagnoli, avversari dell'Atalanta in Champions ...Il Genoa ha l'infermeria piena e mister Ballardini si trova con la difesa a pezzi dopo l'infortunio di Maksimovic: “Il Genoa CFC comunica che il calciatore Nikola Maksimovic è ...Forte inserimento del Venezia per Sergio Romero. vedi letture. Proseguono i movimenti in Serie A per quel che riguarda il mercato dei portieri svincolati. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato ...