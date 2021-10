Covid e vaccini, tutta una questione di fiducia (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre da noi si combatte, e non in senso figurato, con il green pass, no vax, scioperi, cortei e violenze, in Europa centrale e orientale un’ondata di casi minaccia di sopraffare i sistemi sanitari locali, già messi a dura prova. Un’estate nella quale la campagna vaccinale ha perso di slancio, l’allentamento della maggior parte delle restrizioni e, in alcuni paesi, lo sconvolgimento politico sono gli ingredienti che hanno creato la tempesta perfetta per la diffusione dell’altamente contagiosa variante Delta. Ma la vera differenza con le ondate precedenti è che, nei paesi più a rischio, non c’è alcuna intenzione di tornare indietro con le restrizioni comportamentali. Cosa si sta facendo allora? La scorsa settimana, per esempio, la Romania e la Lettonia hanno adottato misure drastiche per liberare spazio negli ospedali che sono stati sommersi dai casi. Lunedì 4 la Romania ha bloccato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre da noi si combatte, e non in senso figurato, con il green pass, no vax, scioperi, cortei e violenze, in Europa centrale e orientale un’ondata di casi minaccia di sopraffare i sistemi sanitari locali, già messi a dura prova. Un’estate nella quale la campagna vaccinale ha perso di slancio, l’allentamento della maggior parte delle restrizioni e, in alcuni paesi, lo sconvolgimento politico sono gli ingredienti che hanno creato la tempesta perfetta per la diffusione dell’altamente contagiosa variante Delta. Ma la vera differenza con le ondate precedenti è che, nei paesi più a rischio, non c’è alcuna intenzione di tornare indietro con le restrizioni comportamentali. Cosa si sta facendo allora? La scorsa settimana, per esempio, la Romania e la Lettonia hanno adottato misure drastiche per liberare spazio negli ospedali che sono stati sommersi dai casi. Lunedì 4 la Romania ha bloccato ...

Advertising

ladyonorato : Comunque la si pensi, se non avessimo avuto vagonate di menzogne su efficacia e sicurezza dei vaccini Covid con sis… - _Nico_Piro_ : C'è dittatura sanitaria ma non è quella immaginaria agitata da #fascisti, evasori e manipolati vari nelle piazze it… - marattin : Il 1 ottobre del 2020 e il 1 ottobre 2021 c’era lo stesso numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid. La linea… - RubenSupertramp : @hofattotardi Io non mi sento stronzo , vaccinato e orgoglioso di averlo fatto. Lavoro in Covid Hospital e so cosa… - Deadpoo08836222 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Io ho un altra idea, o ti vaccini, o ti tamponi, altrimenti ti paghi le cure nel ca… -