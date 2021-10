Coming Out Day: il make up artist di Meghan Markle svela la sua storia (Di martedì 12 ottobre 2021) E non è Meghan Markle. Daniel Martin, il make up artist della Duchessa di Sussex fin dai tempi di Suits, parla della donna più importante della sua vita. Non si tratta della Duchessa ed ex attrice, con cui ha un rapporto splendido (professionale e di amicizia), da oltre 10 anni. Ma di una signora molto più vecchia di lei. Di sua nonna. La signora che vedete sotto, nella foto insieme a lui. Nel giorno del National Coming Out Day (si festeggia ogni 11 ottobre), il truccatore svela la sua storia. E il ruolo fondamentale ricoperto da sua nonna. Leggi su amica (Di martedì 12 ottobre 2021) E non è. Daniel Martin, ilupdella Duchessa di Sussex fin dai tempi di Suits, parla della donna più importante della sua vita. Non si tratta della Duchessa ed ex attrice, con cui ha un rapporto splendido (professionale e di amicizia), da oltre 10 anni. Ma di una signora molto più vecchia di lei. Di sua nonna. La signora che vedete sotto, nella foto insieme a lui. Nel giorno del NationalOut Day (si festeggia ogni 11 ottobre), il truccatorela sua. E il ruolo fondamentale ricoperto da sua nonna.

