Chelsea, Mount conferma: “Mi sono vaccinato: non voglio più perdere partite importanti” (Di martedì 12 ottobre 2021) Mason Mount ha deciso di vaccinarsi solamente dopo l’Europeo. Queste le parole del calciatore del Chelsea e della nazionale inglese, tornato anche sul periodo d’isolamento che fu costretto ad osservare dopo la positività di Billy Gilmour, abbracciato al termine di Inghilterra-Scozia: “Ora ho la doppia dose. Passare attraverso quell’esperienza, perdere partite importanti, ha avuto sicuramente un effetto sulla mia decisione. Non penso che tu possa costringere qualcuno a fare il vaccino. L’esperienza mi ha fatto desiderare di averlo il prima possibile. Per il resto dei giocatori, è una loro decisione”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Masonha deciso di vaccinarsi solamente dopo l’Europeo. Queste le parole del calciatore dele della nazionale inglese, tornato anche sul periodo d’isolamento che fu costretto ad osservare dopo la positività di Billy Gilmour, abbracciato al termine di Inghilterra-Scozia: “Ora ho la doppia dose. Passare attraverso quell’esperienza,, ha avuto sicuramente un effetto sulla mia decisione. Non penso che tu possa costringere qualcuno a fare il vaccino. L’esperienza mi ha fatto desiderare di averlo il prima possibile. Per il resto dei giocatori, è una loro decisione”. SportFace.

