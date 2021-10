Bright | Samurai Soul | la recensione | il fantasy conquista l’antico Giappone

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 ottobre 2021) La nostradi, il nuovo film animato di Netflix ispirato al film, anch'esso prodotto dalla piattaforma, che mostra un mondo dove umani, elfi, orchi e altre creature fantastiche vivono insieme tra gerarchie e diseguaglianze sociali. Reinterpretare e adattare una storia in chiave animata non è mai semplice, è un processo rischioso che richiede meticolosità e originalità. Di questo parleremo in questadi, il nuovo film animato targato Netflix disponibile dal 12 ottobre 2021. Il lungometraggio è diretto da Ky?hei Ishiguro, regista molto apprezzato inper serie quali Children of the Whales e Bugie d'aprile, e che nel 2021 ha finalmente avuto ...