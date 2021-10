Arrestato pusher filippino. Trovava i clienti sui social e consegnava la droga in monopattino (Di martedì 12 ottobre 2021) consegnava la droga con il monopattino. Fermato a Firenze un pusher di 35 anni di origine filippina. Con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è merito degli agenti del Commissariato di Rifredi. Impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di droga in zona Porta al Prato. Intorno alle 16,45 del pomeriggio i poliziotti hanno notato il 35enne sfrecciare in strada. A bordo di un monopattino. E poi incontrarsi in via Solferino con un suo connazionale. Già conosciuto nell’ambiente degli stupefacenti come consumatore di shaboo. droga, Arrestato pusher filippino a Firenze Dopo aver scambiato due chiacchiere su una panchina i due si sono separati. E l’uomo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021)lacon il. Fermato a Firenze undi 35 anni di origine filippina. Con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è merito degli agenti del Commissariato di Rifredi. Impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio diin zona Porta al Prato. Intorno alle 16,45 del pomeriggio i poliziotti hanno notato il 35enne sfrecciare in strada. A bordo di un. E poi incontrarsi in via Solferino con un suo connazionale. Già conosciuto nell’ambiente degli stupefacenti come consumatore di shaboo.a Firenze Dopo aver scambiato due chiacchiere su una panchina i due si sono separati. E l’uomo ...

