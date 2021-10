A Prato "massacrati" lavoratori in sciopero (Di martedì 12 ottobre 2021) "Ci hanno massacrato", ha detto Toscano a Firenze Today. Cinque operai sono rimasti feriti, due hanno perso conoscenza per le percosse e uno è in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. ... Leggi su editorialedomani (Di martedì 12 ottobre 2021) "Ci hanno massacrato", ha detto Toscano a Firenze Today. Cinque operai sono rimasti feriti, due hanno perso conoscenza per le percosse e uno è in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. ...

Ultime Notizie dalla rete : Prato massacrati A Prato "massacrati" lavoratori in sciopero "Se vengono aggrediti lavoratori che manifestano pacificamente e nel rispetto delle regole, non ci può essere tolleranza", ha detto questa mattina il sindaco di Prato Matteo Biffoni. "È inaccettabile ...

Gli operai in sciopero massacrati con mazze da baseball Succede a Prato durante una manifestazione davanti alla Dreamland, azienda a conduzione cinese dove, come denunciato dal sindacato Si Cobas, i lavoratori pachistani in sciopero sarebbero stati aggrediti senza ...

