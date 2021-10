Venom - La furia di Carnage include materiale video da Matrix Resurrections

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La produzione di- Ladiha sfruttato la potenza di fuoco diutilizzando alcune sequenze girate da Warner Bros. nel proprio film. I cammini di- Ladisi sono incrociati in modo piuttosto curioso durante le riprese visto che il primo film conterrebbedel nuovo capitolo della saga di. Il location manager di- LadiChristopher Kusiak ha svelato gli approcci al film in un'intervista a Screen Rant. Nel corso della conversazione, Kusiak ha rivelato che il sequel dicondivideva ...

In attesa dell'arrivo in sala di: Ladi Carnage il prossimo weekend, il trionfatore del Box Office Italia è stato ancora una volta No Time to Die , film protagonista di uno score ancora una volta importante. ...Durante una recente intervista con Screen Rant , Christopher Kusiak, location manager di: Ladi Carnage , ha rivelato un insolito dettaglio a proposito dell'attesissimo sequel con Tom Hardy (in arrivo nelle sale italiane il 14 ottobre), che lega il film di Andy Serkis ad un ...Il location manager di Venom: La furia di Carnage ha parlato di un curioso dettaglio che lega l'atteso sequel a Matrix: Resurrections.Christopher Kusiak, il location manager di Venom: la furia di Carnage, ha raccontato un divertente aneddoto sulle ...