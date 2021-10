Under21, per bookie azzurrini avanti contro Svezia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sfida al vertice tra le due favorite per la qualificazione diretta al prossimo Europeo Under 21, in programma nel 2023. L’Italia – ancora a punteggio pieno nel gruppo F -, ospita la Svezia capolista, attualmente un punto sopra gli azzurri ma con un match in più. Secondo i betting analyst di Olybet.it i ragazzi di Nicolato sono favoriti per proseguire il percorso netto, in quota a 1,55, con il segno ‘X’ a 4 mentre vale 5 volte la posta un colpo esterno degli scandinavi. All’U-Power Stadium di Monza visto lo spirito offensivo di entrambe le squadre si prospetta una partita ricca di gol con l’Over 2,5 proposto a 1,62 in vantaggio, come riporta Agipronews, nei confronti dell’Under 2.5 a 2,10. Nell’ultimi precedente, datato novembre 2020, ci fu una sonora vittoria interna italiana, per 4-1 con la replica del punteggio di undici mesi fa in quota a 21. Si gioca a 8 un pareggio ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sfida al vertice tra le due favorite per la qualificazione diretta al prossimo Europeo Under 21, in programma nel 2023. L’Italia – ancora a punteggio pieno nel gruppo F -, ospita lacapolista, attualmente un punto sopra gli azzurri ma con un match in più. Secondo i betting analyst di Olybet.it i ragazzi di Nicolato sono favoriti per proseguire il percorso netto, in quota a 1,55, con il segno ‘X’ a 4 mentre vale 5 volte la posta un colpo esterno degli scandinavi. All’U-Power Stadium di Monza visto lo spirito offensivo di entrambe le squadre si prospetta una partita ricca di gol con l’Over 2,5 proposto a 1,62 in vantaggio, come riporta Agipronews, nei confronti dell’Under 2.5 a 2,10. Nell’ultimi precedente, datato novembre 2020, ci fu una sonora vittoria interna italiana, per 4-1 con la replica del punteggio di undici mesi fa in quota a 21. Si gioca a 8 un pareggio ...

