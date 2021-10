Turismo, TTG: la vision 2022 è “trasformarsi come Proteo” (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Parola d’ordine “trasformazione”. La visione per l’industry del Turismo trova ispirazione nel mito di Proteo, la creatura, per antonomasia, in grado di mutare sempre forma e aspetto. È “Proteus.Shape Shifting” la vision 2022 del TTG Travel Experience, il marketplace di Italian Exhibition Group, che si tiene dal 13 al 15 ottobre. La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 13 ottobre alle 16:30 nella Main Arena, nell’ingresso Sud del quartiere fieristico di Rimini con una lectio magistralis per i professionisti del settore in cerca di ispirazione e strumenti per anticipare i trend di mercato in mondo in sempre più rapido cambiamento. Dalle app al retail, le trasformazioni nei gusti e nei valori dei consumatori e le dinamiche con cui le imprese globali mutano obiettivi, vengono declinate ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Parola d’ordine “trasformazione”. Lae per l’industry deltrova ispirazione nel mito di, la creatura, per antonomasia, in grado di mutare sempre forma e aspetto. È “Proteus.Shape Shifting” ladel TTG Travel Experience, il marketplace di Italian Exhibition Group, che si tiene dal 13 al 15 ottobre. La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 13 ottobre alle 16:30 nella Main Arena, nell’ingresso Sud del quartiere fieristico di Rimini con una lectio magistralis per i professionisti del settore in cerca di ispirazione e strumenti per anticipare i trend di mercato in mondo in sempre più rapido cambiamento. Dalle app al retail, le trasformazioni nei gusti e nei valori dei consumatori e le dinamiche con cui le imprese globali mutano obiettivi, vengono declinate ...

