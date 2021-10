Sgarbi: «Vogliono depotenziare Meloni e isolare Michetti. Per questo la identificano col fascismo» (Di lunedì 11 ottobre 2021) «L’intendimento essenziale è riuscire a depotenziare Giorgia Meloni facendola coincidere con il fascismo. E su questo l’informazione va in un brodo di giuggiole». A dirlo è stato Vittorio Sgarbi, commentando gli scontri di piazza di sabato pomeriggio a Roma nel corso della manifestazione dei No Green pass. Per Sgarbi i fatti di sabato, inoltre, non vanno letti isolati, ma all’interno di un più ampio disegno teso a dare vita «ad un’azione di inquinamento della battaglia politica introducendo un rischio fascismo che non c’è». «In realtà – ha aggiunto – non c’è nessun pericolo fascista», ma «c’è una dimensione di complotto per costruire l’idea di un isolamento dell’area della destra della Meloni». Un’azione avviata anche con l’obiettivo di «cercare di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) «L’intendimento essenziale è riuscire aGiorgiafacendola coincidere con il. E sul’informazione va in un brodo di giuggiole». A dirlo è stato Vittorio, commentando gli scontri di piazza di sabato pomeriggio a Roma nel corso della manifestazione dei No Green pass. Peri fatti di sabato, inoltre, non vanno letti isolati, ma all’interno di un più ampio disegno teso a dare vita «ad un’azione di inquinamento della battaglia politica introducendo un rischioche non c’è». «In realtà – ha aggiunto – non c’è nessun pericolo fascista», ma «c’è una dimensione di complotto per costruire l’idea di un isolamento dell’area della destra della». Un’azione avviata anche con l’obiettivo di «cercare di ...

