Scuola, strafalcione nel libro di quinta elementare: "L'Italia è entrata in guerra nel 1942"

L'errore segnalato su twitter dal virologo Roberto Burioni, che aiutava la figlia a fare i compiti. Sullo stesso sussidiario si parla di Mussolini, che si occupò della "lotta all'analfabetismo"

