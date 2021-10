Scontri no Green pass a Roma: sequestrato il sito web di Forza Nuova (Di lunedì 11 ottobre 2021) Su richiesta della Procura di Roma la Polizia Postale ha notificato un provvedimento di sequestro del sito internet del movimento di estrema destra Forza Nuova. L'attività rientra nell’indagine avviata... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Su richiesta della Procura dila Polizia Postale ha notificato un provvedimento di sequestro delinternet del movimento di estrema destra. L'attività rientra nell’indagine avviata...

Advertising

fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - Tg3web : Dopo gli scontri nel centro di Roma durante la manifestazione no green pass. Nella notte una trentina di persone ha… - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - mayfrayn67 : Il Tempo: Ma che sorpresa, a Milano i violenti contro il green pass erano anarchici. E la sinistra tace.… - maurarossi9 : RT @Libero_official: Sono in corso le indagini per accertare l'identità dell'uomo che negli scontri a #Roma prima ha picchiato un manifesta… -