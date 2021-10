Sciopero dei sindacati di base contro il governo Draghi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primo Sciopero contro il governo Draghi organizzato da 15 sigle del sindacalismo di base ieri ha portato in piazza migliaia di persone tra Roma e Firenze, Torino, Milano, Napoli e Bologna e poi Palermo, Catania, Trieste, Cagliari, Padova. Per l’Unione sindacale dibatte (Usb) un milione di persone avrebbe scioperato , 100 mila sono scese in piazza. In una quarantina di città la non scontata convergenza di un arcipelago della conflittualità sociale di sinistra ha aderito a una piattaforma politica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primoilorganizzato da 15 sigle del sindacalismo diieri ha portato in piazza migliaia di persone tra Roma e Firenze, Torino, Milano, Napoli e Bologna e poi Palermo, Catania, Trieste, Cagliari, Padova. Per l’Unione sindacale dibatte (Usb) un milione di persone avrebbe scioperato , 100 mila sono scese in piazza. In una quarantina di città la non scontata convergenza di un arcipelago della conflittualità sociale di sinistra ha aderito a una piattaforma politica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero dei trasporti, a Milano metropolitane regolari. Iniziata l'astensione dal lavoro prevista fino alle 1… - Agenzia_Dire : Migliaia di persone in piazza in tutta Italia nel giorno dello #ScioperoGenerale proclamato dai #sindacati di base… - fattoquotidiano : E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e priva… - AngeloGaraventa : Genova, sciopero generale dei Cobas: in duemila in piazza contro il governo Draghi - LPincia : RT @BarillariDav: Oggi sciopero nazionale dei sindacati di base. Alle 17 riunione organizzativa fuori dal Consiglio Regionale del Lazio. P… -