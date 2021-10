(Di lunedì 11 ottobre 2021) La, dopo l’ufficialità dell’aumento della capacitàstadi fino al 75%, questa mattina alle ore 11:00 ha riaperto la propria. In breve tempo molti tifosi hanno provato ad acquistare l’abbonamento, ma il club giallorosso ha riscontrato alcunivedendosi costretto a sospendere il servizio, che riprenderà alle ore 16:00. Ecco l’annuncio della: “Il grande entusiasmo per laha generato lunghi tempi di attesa. Al fine di ottimizzare il processo, laripartirà alle ore 16:00. Ringraziamo i tifosi e ci scusiamo per il disagio”. Il grande entusiasmo per laha generato lunghi ...

Advertising

DSantanche : Visto che i problemi degli italiani sono tanti faccio un appello: smettiamola con la storia che noi di Fratelli d’I… - fattoquotidiano : Ballottaggi Roma, Michetti: “Vorrei Bertolaso come commissario per i problemi della città. È il miglior tecnico che… - gualtierieurope : Al secondo turno supererò Michetti con la mia esperienza europea e di governo. Con la determinazione ad affrontare… - sportface2016 : #SerieA | #Roma, problemi nella vendita degli abbonamenti: campagna momentaneamente sospesa - ilRomanistaweb : ?? LIVE - Abbonamenti Roma, sito rallentato e coda lunga diverse ore. Il Club: 'Scusate il disagio, si riparte alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma problemi

"Le istituzioni fanno il loro dovere" Sesi puyò considerare l'epicentro dello scontro, disordini esi sono avuti anche a Milano, sebbene non con la stessa gravità. Il risultato, però, ...- La campagna abbonamenti della, primo club a lanciarla nel post Covid, non è cominciata nel migliore dei modi. Il grande entusiasmo ma anche la necessità di esercitare la prelazione " per i vecchi abbonati " entro tre giorni, ...Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Si sta concludendo nei pressi della prefettura di Milano, in zona corso Monforte, la manifestazione indetta da Usb e altre sigle sindacali di base in occasione dello scio ...Doppio filone d'inchiesta da parte della procura di Roma sugli scontri no green pass di sabato scorso a Roma: ecco i capi d'accusa per i leader di Forza Nuova ...