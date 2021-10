Questo bimbo oggi è tra i volti più amati e acclamati della tv | lo avete riconosciuto?

Leggi su inews24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il bambino in foto è il volto più amato e acclamatotelevisione. In pochi lo riconoscono a una prima occhiata. Il bambino in foto è il fidanzato di Tommaso Stanzani: Tommaso Zorzi, vincitore assolutoquinta edizione del Grande Fratello Vip. Sin dalle prime settimane sono stati in tanti a spingersi in un folle L'articolo proviene da Inews.it.