Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato una donna e due uomini di Roma, di età compresa tra i 40 e i 55 anni, ritenuti responsabili del reato di truffa. A cadere nella loro trappola, un anziano del posto che, deciso a vendere uno scooter elettrico che non utilizzava, pubblicava un annuncio su un noto sito on-line. Veniva quindi contattato da un soggetto che, fingendosi interessato all'acquisto riusciva, con artifizi e raggiri fatti telefonicamente, a farsi accreditare dalla vittima circa 3.500 Euro. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i tre presunti malfattori per i quali, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Pubblica su un sito online l'annuncio per la vendita di uno scooter elettrico ma viene truffato

A cadere nella loro trappola, un anziano del posto che, deciso a vendere uno scooter elettrico che non utilizzava, pubblicava un annuncio su un noto sito on-line. Veniva quindi contattato da un soggetto che, fingendosi interessato all'acquisto riusciva, con artifizi e raggiri fatti telefonicamente, a farsi accreditare dalla vittima circa 3.500 Euro.

