Orrore nella casa del Gran Fratello: Nicola Pisu si trova in bocca il dente di un altro concorrente. Ecco chi l’ha perso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Francesca Cipriani, che piaccia o che non piaccia, può essere sicuramente considerata una delle indiscusse protagoniste di questa edizione corrente del Grande Fratello Vip 6. La concorrente è stata recentemente al centro non di poche critiche mosse nei suoi confronti dopo la sua esagerata reazione in puntata alla vista del fidanzato Alessandro. Dopo una porta staccata, urla e inquilini che si improvvisano bodyguard, ora la Cipriani si trova a dover fare i conti con Nicola Pisu “reo” di aver mangiato e poi buttato nella spazzatura un suo dente. GF Vip, cade un dente nel dolce alla Cipriani Non sarebbe uno scherzo anzi, sarebbe tutto tragicomicamente vero: Nicola Pisu, concorrente ... Leggi su cityroma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Francesca Cipriani, che piaccia o che non piaccia, può essere sicuramente considerata una delle indiscusse protagoniste di questa edizione corrente deldeVip 6. Laè stata recentemente al centro non di poche critiche mosse nei suoi confronti dopo la sua esagerata reazione in puntata alla vista del fidanzato Alessandro. Dopo una porta staccata, urla e inquilini che si improvvisano bodyguard, ora la Cipriani sia dover fare i conti con“reo” di aver mangiato e poi buttatospazzatura un suo. GF Vip, cade unnel dolce alla Cipriani Non sarebbe uno scherzo anzi, sarebbe tutto tragicomicamente vero:...

