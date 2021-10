Milano: corteo sindacati in centro, disagi per il traffico (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Si sta concludendo nei pressi della prefettura di Milano, in zona corso Monforte, la manifestazione indetta da Usb e altre sigle sindacali di base in occasione dello sciopero generale. Iniziato alle 10 da via Pantano, il corteo milanese di circa 2-3mila persone si è svolto senza particolari problemi di ordine pubblico percorrendo le vie del centro e bloccando il traffico nella zona di Largo Augusto e del Tribunale. Tram e autobus del centro hanno dovuto deviare il loro percorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott. (Adnkronos) – Si sta concludendo nei pressi della prefettura di, in zona corso Monforte, la manifestazione indetta da Usb e altre sigle sindacali di base in occasione dello sciopero generale. Iniziato alle 10 da via Pantano, ilmilanese di circa 2-3mila persone si è svolto senza particolari problemi di ordine pubblico percorrendo le vie dele bloccando ilnella zona di Largo Augusto e del Tribunale. Tram e autobus delhanno dovuto deviare il loro percorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

