Mantovani: «Quando finirà la pandemia? Vediamo la luce in fondo al tunnel» (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'immunologo Alberto Mantovani è direttore scientifico dell'Irccs Istituto clinico Humanitas e presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca. E in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera dice che la fine della pandemia di Coronavirusè vicina: «Vediamo chiaramente la luce in fondo al tunnel, ma con la pandemia dovremo convivere ancora a lungo. In Africa solo 4 persone su 100 hanno ricevuto il ciclo completo della vaccinazione. In Italia siamo all'80%. C'è molta preoccupazione per i Paesi a basso reddito, perché non basta far arrivare le dosi, servono anche le strutture e le competenze per poterle somministrare. Ci sono stati casi di vaccini rimasti inutilizzati e scaduti. Aiutare i Paesi più indietro, con progetti a medio-lungo termine non solo ...

