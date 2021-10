Mamma insospettabile di giorno, hacker di notte: arrestata 40enne russa a Genova (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha arrestato una donna di origini russe di 40 anni. Secondo l'accusa faceva parte di un'organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. La donna, ingegnere informatico, all'apparenza sembrava una persona tranquilla, una Mamma a tempo pieno. E invece nel tempo è riuscita ad acquistare ingenti quantità di materiale hi tech o abiti e accessori di lusso servendosi di carte di credito intestate a persone del tutto estranee ai fatti. Anche personaggi famosi tra i caduti nella trappola Tra i caduti nel furto d'identità anche personaggi famosi come il ballerino Roberto Bolle e la cantante Malika Ayane. Il materiale hi tech prendeva quasi sempre il volo per la Russia mentre gli abiti e gli accessori di lusso venivano ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale diha arrestato una donna di origini russe di 40 anni. Secondo l'accusa faceva parte di un'organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. La donna, ingegnere informatico, all'apparenza sembrava una persona tranquilla, unaa tempo pieno. E invece nel tempo è riuscita ad acquistare ingenti quantità di materiale hi tech o abiti e accessori di lusso servendosi di carte di credito intestate a persone del tutto estranee ai fatti. Anche personaggi famosi tra i caduti nella trappola Tra i caduti nel furto d'identità anche personaggi famosi come il ballerino Roberto Bolle e la cantante Malika Ayane. Il materiale hi tech prendeva quasi sempre il volo per la Russia mentre gli abiti e gli accessori di lusso venivano ...

