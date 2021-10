Lux Vide produrrà «Michelangelo» e «Caravaggio». «Sandokan» andrà in onda su Rai1 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Can Yaman Dopo Leonardo, di cui è in arrivo la seconda stagione, arriveranno Michelangelo e Caravaggio. Lux Vide completerà così la trilogia dedicata ai grandi nomi dell’arte e della cultura rinascimentale: a confermare l’avvio dei lavori per le suddette serie tv è stata Barbara Pavone, Chief marketing and sales officer della casa di produzione guidata dai fratelli Bernabei. I progetti su Michelangelo e Caravaggio, ancora alle “primissime fasi” andranno ad aggiungersi a Sandokan e a The Rising, anch’essi in lavorazione. Barbara Pavone Le produzioni in cantiere, lo si capisce dai titoli e dal loro potenziale, riferiscono di una Lux Vide sempre più proiettata sulla scena internazionale, obiettivo peraltro dichiarato dallo stesso Luca Bernabei. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Can Yaman Dopo Leonardo, di cui è in arrivo la secstagione, arriveranno. Luxcompleterà così la trilogia dedicata ai grandi nomi dell’arte e della cultura rinascimentale: a confermare l’avvio dei lavori per le suddette serie tv è stata Barbara Pavone, Chief marketing and sales officer della casa di produzione guidata dai fratelli Bernabei. I progetti su, ancora alle “primissime fasi” andranno ad aggiungersi ae a The Rising, anch’essi in lavorazione. Barbara Pavone Le produzioni in cantiere, lo si capisce dai titoli e dal loro potenziale, riferiscono di una Luxsempre più proiettata sulla scena internazionale, obiettivo peraltro dichiarato dallo stesso Luca Bernabei. ...

