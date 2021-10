L’epica vittoria di Fury il fuoriclasse inglese che riporta la boxe al fascino d’un tempo (Di lunedì 11 ottobre 2021) I giornali inglesi sono ovviamente pieni di Tyson Fury. L’eroe di una boxe che per l’Italia quasi non esiste più. Un posto lontano capace ancora di ispirare epica dello sport ai più alti livelli. Rilanciando una disciplina che annaspa tra le mille contraddizioni del business e dello spettacolo. Il match, l’ultimo di una triplogia, con cui il pugile inglese-irlandese ha battuto Deontay Wilder e conservato il titolo dei pesi massimi, il Guardian lo ha definito “uno dei grandi combattimenti nella storia dei pesi massimi”. Undici round violenti e sofferti. Poi Tyson Fury si è appeso alle corde e ha recitato una preghiera silenziosa. “I guanti tolti, le sue mani ancora ricoperte dai loro involucri madidi di sudore. Intreccia le dita in un vecchio rituale familiare per il vittorioso Gypsy King”. “Mentre pregava, anche ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) I giornali inglesi sono ovviamente pieni di Tyson. L’eroe di unache per l’Italia quasi non esiste più. Un posto lontano capace ancora di ispirare epica dello sport ai più alti livelli. Rilanciando una disciplina che annaspa tra le mille contraddizioni del business e dello spettacolo. Il match, l’ultimo di una triplogia, con cui il pugile-irlandese ha battuto Deontay Wilder e conservato il titolo dei pesi massimi, il Guardian lo ha definito “uno dei grandi combattimenti nella storia dei pesi massimi”. Undici round violenti e sofferti. Poi Tysonsi è appeso alle corde e ha recitato una preghiera silenziosa. “I guanti tolti, le sue mani ancora ricoperte dai loro involucri madidi di sudore. Intreccia le dita in un vecchio rituale familiare per il vittorioso Gypsy King”. “Mentre pregava, anche ...

