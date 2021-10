La Russa sui No-vax: “Utili a chi vuole danneggiare la destra” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Potevano essere fermati prima ma qualcuno ha voluto sfruttarli per danneggiare la destra. Questa è la tesi sulle violenze No vax di sabato scorso sostenuta dal senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa in un’intervista al Corriere della Sera. Al corteo No green pass e No vax, ammette La Russa, c’erano anche “gruppi neo-fascisti”, ma “in mezzo a tanti che volevano solo manifestare, ho visto – aggiunge il senatore- anche gli stessi che due settimane fa avevano disturbato il comizio della Meloni a Milano, cercando l’incidente. Gente che si muoveva senza controllo o divieti, che ha gridato slogan contro di noi ed è stata lasciata entrare in piazza Duomo nonostante Giorgia avesse avvertito Lamorgese del rischio”. E poi l’accusa: “È stata la conferma che non si vuole davvero impedire che certe ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Potevano essere fermati prima ma qualcuno ha voluto sfruttarli perla. Questa è la tesi sulle violenze No vax di sabato scorso sostenuta dal senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Lain un’intervista al Corriere della Sera. Al corteo No green pass e No vax, ammette La, c’erano anche “gruppi neo-fascisti”, ma “in mezzo a tanti che volevano solo manifestare, ho visto – aggiunge il senatore- anche gli stessi che due settimane fa avevano disturbato il comizio della Meloni a Milano, cercando l’incidente. Gente che si muoveva senza controllo o divieti, che ha gridato slogan contro di noi ed è stata lasciata entrare in piazza Duomo nonostante Giorgia avesse avvertito Lamorgese del rischio”. E poi l’accusa: “È stata la conferma che non sidavvero impedire che certe ...

