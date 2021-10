Kiss, The Elder: un flop di 40 anni fa diventato un album cult (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono passati 40 anni dall'uscita di uno dei dischi più misteriosi e per certi versi incomprensibili della storia del rock. Stiamo parlando di The Elder, il concept album dei Kiss pubblicato nel 1981 e basato sull'epica avventura di un giovane eroe impegnato in un viaggio iniziatico che lo porterà a combattere le forze del male. Niente di più di lontano da quello che i Kiss avevano inciso negli otto album precedenti. Il tutto avallato da uno dei più grandi producer musicali di tutti i tempi, Bob Ezrin, reduce dai fasti con Alice Cooper e soprattutto da The Wall, l'opera monumentale dei Pink Floyd. C'è pure lo zampino di Lou Reed che ai tempi mise il suo sigillo scrivendo i testi per tre brani. Mr. Blackwell (pezzo "legnoso" quanto ipnotico e affascinante) A world without heroes e Dark ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono passati 40dall'uscita di uno dei dischi più misteriosi e per certi versi incomprensibili della storia del rock. Stiamo parlando di The, il conceptdeipubblicato nel 1981 e basato sull'epica avventura di un giovane eroe impegnato in un viaggio iniziatico che lo porterà a combattere le forze del male. Niente di più di lontano da quello che iavevano inciso negli ottoprecedenti. Il tutto avallato da uno dei più grandi producer musicali di tutti i tempi, Bob Ezrin, reduce dai fasti con Alice Cooper e soprattutto da The Wall, l'opera monumentale dei Pink Floyd. C'è pure lo zampino di Lou Reed che ai tempi mise il suo sigillo scrivendo i testi per tre brani. Mr. Blackwell (pezzo "legnoso" quanto ipnotico e affascinante) A world without heroes e Dark ...

