Il futuro delle imprese? Passa per la formazione 4 0

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La4.0 rappresenta unachiavi di volta per la crescitaaziende italiane, sia da un punto di vista professionale che di mercati nuovi da conquistare. Occorre che, però, il sistema impresa Italia sia pronto alla trasdigitale in atto. Come possono essere guidate le aziende? Ad esempio, con gli strumenti messi a disposizione dal piano Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico. Un piano che, per Daniela Sabatino, presidente di Time Vision, è una “grande opportunità che, se pienamente utilizzata, consente alle aziende di intraprendere il percorso verso la cosiddetta industria intelligente, in modo completo e conveniente”. Ed un match importante, in questo discorso, è proprio il credito d’imposta sulla4.0. “Si tratta – sottolinea la Sabatino – di una ...