Facebook vieta la compravendita dell'Amazzonia su Marketplace (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le aree protette della foresta erano diventate merce di scambio sulla piattaforma Basta annunci sul Marketplace della piattaforma per la compravendita di aree protette della foresta amazzonica. Lo annuncia Facebook, con una mossa che arriva sette mesi dopo il clamoroso caso scoperto da una inchiesta sul campo della Bbc. Tra auto, utensili, capi d’abbigliamento e oggetti … Leggi su it.mashable (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le aree protettea foresta erano diventate merce di scambio sulla piattaforma Basta annunci sula piattaforma per ladi aree protettea foresta amazzonica. Lo annuncia, con una mossa che arriva sette mesi dopo il clamoroso caso scoperto da una inchiesta sul campoa Bbc. Tra auto, utensili, capi d’abbigliamento e oggetti …

