Facebook farà davvero supervisionare i suoi algoritmi? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nick Clegg, vice presidente di Facebook per gli affari globali, ha difeso le pratiche commerciali della società dalle accuse dell’ex product manager dell’azienda Frances Haugen, secondo cui Facebook avrebbe utilizzato il suo algoritmo per suoi interessi, anteponendoli al benessere dei propri utenti. LEGGI ANCHE > Instagram suggerirà ai teenagers di prendersi una pausa dal social L’algoritmo di Facebook potrebbe subire modifiche Secondo quanto riportato da Time, il vice presidente Clegg avrebbe detto alla CNN che gli algoritmi «dovrebbero essere tenuti a rendere conto ad un regolamento, in modo che le persone possano abbinare ciò che i nostri sistemi dicono di dover fare con ciò che effettivamente accade». In risposta alle molte accuse mosse da Frances Haugen, Clegg ci ha tenuto a specificare che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nick Clegg, vice presidente diper gli affari globali, ha difeso le pratiche commerciali della società dalle accuse dell’ex product manager dell’azienda Frances Haugen, secondo cuiavrebbe utilizzato il suo algoritmo perinteressi, anteponendoli al benessere dei propri utenti. LEGGI ANCHE > Instagram suggerirà ai teenagers di prendersi una pausa dal social L’algoritmo dipotrebbe subire modifiche Secondo quanto riportato da Time, il vice presidente Clegg avrebbe detto alla CNN che gli«dovrebbero essere tenuti a rendere conto ad un regolamento, in modo che le persone possano abbinare ciò che i nostri sistemi dicono di dover fare con ciò che effettivamente accade». In risposta alle molte accuse mosse da Frances Haugen, Clegg ci ha tenuto a specificare che ...

