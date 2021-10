“È arrabbiato”, dalla Nazionale un problema per Inzaghi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sanchez super in Nazionale contro il Paraguay: assist e tante giocate. Il Ct cileno manda un messaggio a Inzaghi: “È arrabbiato”. Una rivincita, dopo le ultime delusioni. Alexis Sanchez è tornato a brillare con la maglia della sua Nazionale: in occasione della sfida contro il Paraguay valevole per la qualificazione al Mondiale del 2022 in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sanchez super incontro il Paraguay: assist e tante giocate. Il Ct cileno manda un messaggio a: “È”. Una rivincita, dopo le ultime delusioni. Alexis Sanchez è tornato a brillare con la maglia della sua: in occasione della sfida contro il Paraguay valevole per la qualificazione al Mondiale del 2022 in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tivedoserenaama : @ImmortalFull @preferiscododo @e4rendil L’abbiamo tagliato dalla foto e si è anche arrabbiato ?? - danyrossoverde : @psicoabile @Valenti63339244 Vi ricordate quando non era nessuno è andava in Tv arrabbiato ne aveva per tutti , un… - Mattias76753462 : @rossysweetcakes Mettetevi però anche nei panni di Samy, è uscito dalla casa è si è ritrovato mille video di Jess… - AtlanaTrogrlic : @Ca74509743Carta @PrincipessaDemo Eh si,e andato dire a loro in persona.arrabbiato di che ,se pende dalla sua labra... - xavierexplained : @asservarsi Qui xavier sembra arrabbiato, teso, stressato. Ammette di essere perseguito dalla sfortuna, facendo not… -