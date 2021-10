Dopo i blackout, l'incendio della raffineria. Libano sempre più al buio (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’incendio scoppiato questa mattina nell’impianto petrolifero di Zahrani è l’unica luce che illumina il Libano. Lo scoppio – le cui cause sono ancora da chiarire e fortunatamente senza vittime – è arrivato giusto qualche ora Dopo il ritorno alla normalità annunciato dalle autorità, in seguito al blackout del fine settimana. Sono stati bruciati 250mila litri di combustibile, Dopo che la mancanza di carburante aveva portato alla chiusura delle due più importanti centrali elettriche del Libano e gettato nel buio l’intera popolazione. Sabato si era fermata quella a Sud del Paese, a Zaharani appunto, anticipata venerdì da quella di Deir Aamar, nel Nord. L’esercito si era mosso per trasportare 6 milioni di litri di olio combustibile in ciascuna centrale permettendo alla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’scoppiato questa mattina nell’impianto petrolifero di Zahrani è l’unica luce che illumina il. Lo scoppio – le cui cause sono ancora da chiarire e fortunatamente senza vittime – è arrivato giusto qualche orail ritorno alla normalità annunciato dalle autorità, in seguito aldel fine settimana. Sono stati bruciati 250mila litri di combustibile,che la mancanza di carburante aveva portato alla chiusura delle due più importanti centrali elettriche dele gettato nell’intera popolazione. Sabato si era fermata quella a Sud del Paese, a Zaharani appunto, anticipata venerdì da quella di Deir Aamar, nel Nord. L’esercito si era mosso per trasportare 6 milioni di litri di olio combustibile in ciascuna centrale permettendo alla ...

