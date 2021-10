Covid: a Milano quasi 200 denunce complessive per cortei no green pass (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. - (Adnkronos) - Sono quasi 200 le denunce complessive presentate all'autorità giudiziaria di Milano nei confronti dei partecipanti ai cortei 'no green pass' che ogni sabato - dal 24 luglio al 9 ottobre scorso - hanno invaso le strade della città, in un crescendo di disagi e tensione. Lo apprende l'Adnkronos da fonti qualificate. Qualcuno dall'estate a oggi è stato denunciato anche un paio di volte per reati che vanno dall'interruzione di servizio pubblico alla violenza privata, dalla manifestazione non autorizzata all'istigazione a disobbedire alle leggi. Sabato è previsto un altro corteo non autorizzato, all'indomani dell'entrata in vigore dell'obbligo del green pass sul luogo di lavoro che potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott. - (Adnkronos) - Sono200 lepresentate all'autorità giudiziaria dinei confronti dei partecipanti ai'no' che ogni sabato - dal 24 luglio al 9 ottobre scorso - hanno invaso le strade della città, in un crescendo di disagi e tensione. Lo apprende l'Adnkronos da fonti qualificate. Qualcuno dall'estate a oggi è stato denunciato anche un paio di volte per reati che vanno dall'interruzione di servizio pubblico alla violenza privata, dalla manifestazione non autorizzata all'istigazione a disobbedire alle leggi. Sabato è previsto un altro corteo non autorizzato, all'indomani dell'entrata in vigore dell'obbligo delsul luogo di lavoro che potrebbe ...

