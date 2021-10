Cosa si può fare per cambiare in meglio Facebook (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ciclicamente, a intervalli di tre o quattro anni, a minare la nostra assuefazione nei confronti delle piattaforme social e di alcuni meccanismi perversi che ne regolano il funzionamento arriva uno scandalo di tale portata da rimettere tutto in discussione. Era accaduto tra il 2016 e il 2018 con la vicenda di Cambridge Analytica, la società di consulenza che aveva raccolto illegalmente i dati di 87 milioni di americani e li aveva utilizzati per una vasta operazione di manipolazione delle scelte elettorali attraverso l’invio di annunci politici personalizzati, influenzando così l’esito delle elezioni Usa vinte da Donald Trump e del referendum sulla Brexit. Fu allora che, per la prima volta, l’entusiasmo per i social network e per il modo in cui avevano rivoluzionato (in meno di 10 anni) le nostre vite venne rimpiazzato da una presa di consapevolezza collettiva sugli effetti ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ciclicamente, a intervalli di tre o quattro anni, a minare la nostra assuefazione nei confronti delle piattaforme social e di alcuni meccanismi perversi che ne regolano il funzionamento arriva uno scandalo di tale portata da rimettere tutto in discussione. Era accaduto tra il 2016 e il 2018 con la vicenda di Cambridge Analytica, la società di consulenza che aveva raccolto illegalmente i dati di 87 milioni di americani e li aveva utilizzati per una vasta operazione di manipolazione delle scelte elettorali attraverso l’invio di annunci politici personalizzati, influenzando così l’esito delle elezioni Usa vinte da Donald Trump e del referendum sulla Brexit. Fu allora che, per la prima volta, l’entusiasmo per i social network e per il modo in cui avevano rivoluzionato (in meno di 10 anni) le nostre vite venne rimpiazzato da una presa di consapevolezza collettiva sugli effetti ...

Advertising

10_Smarti : ?30 vittorie consecutive in Serie A? Solo chi le ha vissute, nel passato e nel presente, può sapere cosa c’è dietro… - borghi_claudio : Avete presente quei fenomeni del PD che dicevano che col #catasto in molti avrebbero risparmiato? Ecco qui cosa si… - myrtamerlino : L'inchiesta è una cosa, ma le frasi inequivocabili, passaggi inquietanti che non possono essere pura goliardia. A… - AllegraVivana : CORAGGIO è una parola enorme. S'impara, ma nessuno ce lo insegna. S'impara da noi. E' il momento del 'si voglio sal… - iq_196 : RT @MarcoRizzoPC: Ecco a cosa servono i fascistiLa stretta sulle manifestazioni è la vera funzione delle violenze in vista di un autunno ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Leclerc: "Hamilton o Verstappen? Penso solo alla Ferrari" Chi vince tra Hamilton e Verstappen? "Non mi importa, l'unica cosa che mi importa è che la Ferrari, e io, dobbiamo arrivare lì a battagliare per il titolo". Così ... in cui può iniziare una nuova era ...

Green pass 15 ottobre: regole a lavoro. Tutti i casi: dal taxi all'idraulico I lavoratori in smart working non devono necessariamente avere la certificazione verde, ma la modalità da remoto non può essere un modo per eludere l'obbligo . Cosa succede negli uffici pubblici La ...

Si può sciogliere Forza Nuova? Cosa dice la legge Scelba? Policymakermag Chi vince tra Hamilton e Verstappen? "Non mi importa, l'unicache mi importa è che la Ferrari, e io, dobbiamo arrivare lì a battagliare per il titolo". Così ... in cuiiniziare una nuova era ...I lavoratori in smart working non devono necessariamente avere la certificazione verde, ma la modalità da remoto nonessere un modo per eludere l'obbligo .succede negli uffici pubblici La ...